Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева

Известный американский специалист Фредди Роуч высказался о скором поединке россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
«Мой прогноз? Альварес уничтожит Ковалева. Бой не продлится более шести раундов», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу FightHype.
Напомним, Ковалев – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе. Что касается Альвареса, то он владеет титулами WBS и WBA Super.
На данный момент в активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего Альвареса 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.
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