Биволу присвоен статус суперчемпиона мира по версии WBA Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу статус суперчемпиона мира.

Загрузка... «WBA присвоила Биволу статус суперчемпиона мира», - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Вадима Корнилова. Напомним, что последнем поединке 12 октября в Чикаго Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул регулярного чемпиона мира WBA.