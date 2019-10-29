Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске Российский боксер Денис Лебедев проведет первый бой после возобновления карьеры против южноамериканца Табисо Мчуну.

Загрузка... - Макабу не будет соперником Лебедева. Денис проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске, - приводит ТАСС слова представителя команды Лебедева. Напомним, что свой последний бой Лебедев провел в ноябре 2018 года в Монако, тогда россиянин победил американца Майка Уилсона.