Фьюри может дебютировать в MMA до конца года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 октября 2019 10:04БоксЛипкин Антон

Фьюри может дебютировать в MMA до конца года

У боксера уже запланировано участие в шоу в прорестлинге.

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри, выступающий в тяжелой весовой категории, готовится к дебюту в смешанных единоборствах, сообщает Valetudo.ru.

«Мы можем увидеть, как Тайсон Фьюри в этом году дебютирует и в ММА тоже, – заявил 31-летний боксер. – Это отличается (от бокса и прорестлинга), но, как я уже сказал, Тайсон Фьюри захватывает все».

Отметим, что у британца уже запланировано выступление на шоу WWE (прорестлинг) в Саудовской Аравии.

На профессиональном боксерском ринге Фьюри провел 30 боев и одержал 29 побед при одной ничьей. Его предыдущий поединок состоялся 14 сентября против шведа Отто Валлина.

Как относиться к паспорту США Евгения Малкина? На днях стало известно, что у двукратного чемпиона мира в составе сборной России центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина есть паспорт США. 29.10.2019 18:01 Хоккей Иванов Сергей, Славин Виталий
Еще по теме:
Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Калгари» «Рейнджерс» победили «Тампу-Бэй», несмотря на гол Кучерова Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»
«Пять поражений? Мы особо не переживали». Что говорили после матча «Северсталь» – СКА Питерские армейцы прервали серию неудач, но только с помощью буллитов. 28.10.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду
Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав
Валерий Рейнгольд: Оказывается футболисты «Спартака» умеют играть Бывший нападающий «Спартака» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0). 28.10.2019 12:30 Футбол Усачев Владислав
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий
Кудашов вышел из пике. СКА в Череповце прервал серию поражений «Советский спорт» рассказывает о матчах и событиях дня в КХЛ. 28.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:15 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
10:26 Хоккей Игорь Бобков: «Авангарду» нужно что-то решать с атакой
10:20 Футбол В среду пройдут пять матчей 1/8 финала Кубка России
10:12 Футбол Эрнесто Вальверде: Я уже не знаю, что еще сказать о Месси
10:04 Бокс Фьюри может дебютировать в MMA до конца года
09:57 Футбол Диего Симеоне: Первый тайм провели плохо, во втором – прибавили
09:22 Хоккей Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Калгари»
09:13 Хоккей «Рейнджерс» победили «Тампу-Бэй», несмотря на гол Кучерова
09:01 Хоккей Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»
08:53 Хоккей Овечкин забросил 669-ю шайбу и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
08:47 Хоккей Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
01:49 Футбол Джордан Ларссон: Думаю, «Спартак» способен победить «Ростов»
01:35 Хоккей Лаури Марьямяки: Пропустили два гола в начале матча со «Спартаком», не очень понятно, что случилось
01:25 Хоккей Олег Знарок: Тактически с «Йокеритом» хорошо сыграли
01:07 Футбол «Барселона» обыграла «Вальядолид» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании
00:55 Футбол «Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А
00:37 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги
00:29 Баскетбол Алексей Швед: «Химкам» нужно еще время, чтобы сыграться
00:14 Теннис Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Париже
00:07 Баскетбол Римас Куртинайтис: Нельзя бороться за каждый мяч и так просто его отдавать противнику
23:51 Футбол «Бавария» одержала волевую победу над «Бохумом» в матче 1/16 финала Кубка Германии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array