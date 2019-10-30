Фьюри может дебютировать в MMA до конца года

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри, выступающий в тяжелой весовой категории, готовится к дебюту в смешанных единоборствах, сообщает Valetudo.ru.
«Мы можем увидеть, как Тайсон Фьюри в этом году дебютирует и в ММА тоже, – заявил 31-летний боксер. – Это отличается (от бокса и прорестлинга), но, как я уже сказал, Тайсон Фьюри захватывает все».
Отметим, что у британца уже запланировано выступление на шоу WWE (прорестлинг) в Саудовской Аравии.
На профессиональном боксерском ринге Фьюри провел 30 боев и одержал 29 побед при одной ничьей. Его предыдущий поединок состоялся 14 сентября против шведа Отто Валлина.
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