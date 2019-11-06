Бивол надеется провести бой с Альваресом

Россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом в полутяжелом весе по версии WBA, готов встретиться с чемпионом мира в четырех весовых категориях Саулем Альваресом.
«Один и тот же вопрос я слышу последние несколько дней: хотел бы я встретиться с Альваресом? Ответ однозначно «Да». Сейчас у него титул в моем весе. Он – одна из самых больших величин в нашем спорте.
С уважением отношусь к его достижениям и переходу в полутяжелый вес. Надеюсь, он задержится у нас, и мы сможем провести бой в полутяжелом весе, либо договоримся о лимите второго среднего. Верю ли я в свою победу? Несомненно», – написал россиянин в своем Instagram.
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