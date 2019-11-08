Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале Ожидается, что бой пройдет в середине марта против китайца Мэн Фаньлуна.

Загрузка...

Обладатель чемпионских поясов по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев планирует провести поединок с китайцем Мэн Фаньлуном в середине марта 2020 года в Монреале. Об этом сообщил тренер боксера Абакар Бетербиев.

Также он отметил, что китайская сторона предлагала организовать бой в своей стране в феврале, но Артур отказался от данного предложения. Основная причина – недостаток времени для полноценной подготовки к поединку. Поэтому бой планируется провести в Монреале в середине марта.

Напомним, что 18 октября в Филадельфии Артур Бетербиев отправил в нокаут украинского боксера Александра Гвоздика в рамках объединительного боя поясов WBC и IBF. Тем самым, россиянин победил в своем 15-м поединке кряду на профессиональном ринге.