Поветкин и Хантер определят претендента на титульный бой по версии WBA

Бой между Александром Поветкиным из России и Майклом Хантером из США станет отборочным на титул официального претендента на титульный бой по версии WBA, сообщает RingPolska.
Отметим, что в главном поединке вечера сойдутся обладатель пояса WBA американец Энди Руис-младший и британец Энтони Джошуа. В этом бое будут разыгрываться пояса WBA Super, IBF и WBO.
При этом победитель поединка Поветкин – Хантер не сможет сразу претендовать на титульный бой, так как сначала Руису или Джошуа предстоит защитить пояса по версиям WBO и IBF.
Напомним, у 40-летнего Поветкина 35 побед в 37 поединках. На счету 31-летнего Хантера 18 побед при одном поражении.
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