Гассиев вернется на ринг в январе Российский боксер Мурат Гассиев дебютирует в тяжелом весе в начале 2020 года.

- Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе, - приводит ТАСС слова представителя команды боксера.

Напомним, что дебютный поединок Гассиева в тяжелом весе против американца Джоуи Давейко должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США), однако дата поединка несколько раз переносилась из-за травмы россиянина.

Добавим, что на счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.