Гассиев вернется на ринг в январе

- Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе, - приводит ТАСС слова представителя команды боксера.
Напомним, что дебютный поединок Гассиева в тяжелом весе против американца Джоуи Давейко должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США), однако дата поединка несколько раз переносилась из-за травмы россиянина.
Добавим, что на счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.
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