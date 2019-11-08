Гассиев вернется на ринг в январе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 ноября 2019 16:28Бокс

Гассиев вернется на ринг в январе

Российский боксер Мурат Гассиев дебютирует в тяжелом весе в начале 2020 года.

- Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе, - приводит ТАСС слова представителя команды боксера.

Напомним, что дебютный поединок Гассиева в тяжелом весе против американца Джоуи Давейко должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США), однако дата поединка несколько раз переносилась из-за травмы россиянина.

Добавим, что на счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было Хайо Зеппельт: Россия только ответила на 23 вопроса из 31 Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Алексей Кудашов: В сборной России нет случайных людей Первый этап Еврохоккейтура – Кубок Карьяла – пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. 05.11.2019 18:45 Хоккей Кузютина Елена
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов Вряд ли молодая сборная России заслуживала поражения. Но чемпионы мира наказали гостей за удаления, плюс реализовали буллит. Да и вратарь Иван Бочаров не выручил. Кто теперь поверит, что в равных составах подопечные Алексея Кудашова играли с преимуществом? 07.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже Известный в прошлом вратарь «Локомотива» оценил действия Гилерме в матче с «Ювентусом», который завершился для москвичей обидным поражением в компенсированное время. 07.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева - пока четвертая. 08.11.2019 15:03 Фигурное катание Тигай Лев
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
17:19 Футбол «Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами
16:56 Фигурное катание Туктамышева объяснила падение на тройном акселе
16:51 Футбол Айртон: Тренер говорит, что уже пора забивать
16:43 Баскетбол Иван Ухов: «Асвел» атакует без страха
16:42 Футбол Родриго признан игроком недели в Лиге чемпионов
16:40 Баскетбол Димитрис Итудис: «Асвел» по-разному играет дома и на выезде
16:35 Футбол Александр Бубнов: «Ахмату» важно исправить ситуацию, пока это не так сложно
16:32 Футбол «Ахмат» и «Урал» откроют второй круг премьер-лиги
16:28 Бокс Гассиев вернется на ринг в январе
16:26 Футбол Доменико Тедеско: Еда в России невероятная – лучше, чем в Италии
16:14 Футбол Варди признан лучшим футболистом АПЛ в октябре, Лэмпард - лучшим тренером (видео)
16:13 Футбол Дубль Репяха принес «Спартаку» победу над «Крыльями» в молодежном первенстве
16:02 Фигурное катание Лазукин идет восьмым после короткой программы на Cup of China
15:54 Футбол Доменико Тедеско: Соболев опасен не только тем, что забивает, но и тем, что организует голы
15:44 Футбол Максим Боков: У ЦСКА нет шансов в Лиге Европы, но после победы в Кубке команда играет достойно
15:19 Бокс Поветкин и Хантер определят претендента на титульный бой по версии WBA
15:11 Футбол Доменико Тедеско: Если говорить о Тиле каждую неделю, станет только хуже
14:56 Футбол Маринато Гилерме: Мы должны забыть «Ювентус» и настроиться на «Краснодар»
14:50 Футбол Доменико Тедеско: Роль тренера во время игры преувеличивается журналистами
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array