Владимир Минеев: У Кокляева нет шансов против Емельяненко - Советский спорт
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20 ноября 2019 12:56БоксНечаев Юрий

Владимир Минеев: У Кокляева нет шансов против Емельяненко

Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев оценил шансы пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою против Александра Емельяненко

«Шансов (у Кокляева) нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика… Куда с Сашей Емельяненко драться? Это серьезный парень, который все знает. Я считаю, что Кокляев сразу такой серьезный уровень не потянет»

Поединок между Кокляевым и Емельяненко по правилам бокса пройдет 29 ноября в Москве.

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