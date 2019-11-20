Валуев прокомментирует поединок между Кокляевым и Емельяненко Бой состоится 29 ноября на ринге московской «ВТБ Арены»

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Бывший российский боксер-тяжеловес Николай Валуев прокомментирует поединок между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко. Он будет работать в паре с известным спортивным ведущим Александром Садоковым.

«Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности, это мероприятие будет в топе спортивных событий России», – поделился своими ожиданиями Валуев.

Поединок состоится 29 ноября на ринге московской «ВТБ Арены» и будет показан в прямом эфире телеканалом Рен ТВ.