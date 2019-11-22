Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры Бывший чемпион мира по боксу сообщил, что вернется на ринг в 2020 году.

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Бывший американский боксер Флойд Мэйвезер анонсировал свое возвращение на ринг в 2020 году.

«Возвращаюсь с пенсии в 2020 году», - написал 42-летний американец в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coming out of retirement in 2020 Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 21 Ноя 2019 в 7:54 PST

Напомним, Мэйвезер имеет на своем счету 50 побед (из них 27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, также он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.