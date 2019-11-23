Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото) - Советский спорт
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23 ноября 2019 15:24БоксНечаев Юрий

Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото)

Менеджер россиянина разместил в инстаграме постер этого поединка.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что поединок между его подопечным и американским боксером Флойдом Мэйвезером мог состояться в январе в Саудовской Аравии. Абдель-Азиз разместил в инстаграме афишу этого поединка.

«Изначально планировалось так, но Дана Уайт заставил Флойда скрыть это ненадолго. Трое из нас знают, что на самом деле произошло, но, если честно, я рад видеть Уайта с Флойдом. Мейвезер, наконец, получил хорошего промоутера. Если оставить в сторонку всю болтовню, то Мейвезер — величайший боксер эпохи, а Уайт — величайший промоутер. Они вместе могут делать большие дела. Отдаю им должное, но Хабиб надерет Флойду задницу в любой день недели», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, что 22 ноября бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем инстаграме объявил, что в 2020 году вернется на ринг.

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