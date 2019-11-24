Альварадо победил Канчио и стал обладателем титула по версии WBA Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

30-летний боксер из Никарагуа Рене Альварадо победил американца Эндрю Канчио в рамках боя за чемпионский титул по версии WBA во втором полулегком весе. Бой состоялся в Калифорнии.

Альварадо с самого начала взял ход поединка под свой контроль. В третьем раунде чемпион получил рассечение у левого глаза, и дальнейшие попытки захватить инициативу оказались провальными. После седьмого раунда рефери запретил американцу продолжать бой, зафиксировав победу Альварадо техническим нокаутом.

На момент остановки поединка Альварадо уверенно вёл по очкам на всех судейских записках (70-63, 70-63 и 69-64).

Отметим, что родной брат Рене Феликс также является чемпионом мира, но в версии IBF в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).