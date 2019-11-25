Емельяненко подарил Кокляеву конфету - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 13:00БоксУсачев Владислав

Емельяненко подарил Кокляеву конфету

Поединок между бойцом и стронгменом состоится 29 ноября по правилам бокса.

Российский боец Александр Емельяненко подарил конфету своему сопернику по предстоящему бою стронгмену Михаилу Кокляеву, сообщает корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев.

Во время рассказа Кокляев о своих секундантов Емельяненко прервал его и вручил конфету, на что тот отреагировал следующей репликой: «Спасибо, Саша, за подарок, буду хранить ее в сейфе с деньгами и показывать внукам, как у деда начался новый этап в жизни».

Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Александр Емельяненко: Кто победит? Конечно я Емельяненко и Кокляев рассказали о том, что увидели в глазах друг друга Камил Гаджиев: Изменил мнение и считаю, что у Кокляева есть шансы в поединке с Емельяненко
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Серхио Агуэро: Если хочешь забить – лучше об этом не думать Нападающий «Манчестер Сити» дал большое интервью изданию France Football. 25.11.2019 11:30 Футбол Туманов Дмитрий
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Деонтей Уайлдер: Фьюри следующий Уайлдер во второй раз победил Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Юрий Семин: У «Локомотива» есть проблемы с травмами основных игроков Во вторник «Локомотив» сыграет с «Байером» в Лиге чемпионов. 25.11.2019 12:30 Футбол Григорьевская Юлия
ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Видео всех голов 17-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 17-го тура чемпионата России. 24.11.2019 19:00 Футбол
Новости
13:24 Бокс Александр Емельяненко: Кто победит? Конечно я
13:12 Бокс Емельяненко и Кокляев рассказали о том, что увидели в глазах друг друга
13:05 Бокс Камил Гаджиев: Изменил мнение и считаю, что у Кокляева есть шансы в поединке с Емельяненко
13:05 Хоккей Коварж, Рукавишников, Сошников и Галимов – лучшие игроки недели в КХЛ
13:00 Бокс Емельяненко подарил Кокляеву конфету
12:52 Футбол В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами
12:40 Футбол «Арсенал» может уволить Эмери
12:38 Футбол Мойес может вернуться в «Эвертон»
12:23 Футбол Олег Фоменко: Мамаев нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть
12:04 Футбол Александр Лукашенко – «Динамо» (Брест): Без государственного финансирования вы смогли стать на ноги
11:56 Волейбол Бузато официально возглавил женскую сборную России по волейболу
11:45 Футбол Джордан Ларссон: Не тот результат, который мы заслужили, но одно очко лучше, чем ноль
11:40 Футбол Олег Фоменко: Кононову в «Спартаке» не дали времени
11:38 Футбол «Фламенго» стал первым клубом с 1963 года, победившим в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес
11:25 Юрий Ганус: Россия еще никогда не сталкивалась с таким объемом и силой решений
11:10 Фигурное катание Татьяна Навка: Только сам спортсмен или его тренер могут решать, когда стоит завершать карьеру
11:09 Футбол Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Нойштифте
11:02 Футбол Александр Бубнов: Мало моментов у ЦСКА связываю с мастерством и функциональной подготовкой
10:49 Легкая атлетика Михаил Бутов: Ноль процентов на то, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2020 в полном составе
10:39 Теннис Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array