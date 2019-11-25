Емельяненко подарил Кокляеву конфету Поединок между бойцом и стронгменом состоится 29 ноября по правилам бокса.

Российский боец Александр Емельяненко подарил конфету своему сопернику по предстоящему бою стронгмену Михаилу Кокляеву, сообщает корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев.

Во время рассказа Кокляев о своих секундантов Емельяненко прервал его и вручил конфету, на что тот отреагировал следующей репликой: «Спасибо, Саша, за подарок, буду хранить ее в сейфе с деньгами и показывать внукам, как у деда начался новый этап в жизни».

Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.