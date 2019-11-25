Камил Гаджиев: Изменил мнение и считаю, что у Кокляева есть шансы в поединке с Емельяненко

Промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке между бойцом Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.
«На начальном этапе я не верил в победу Кокляева, но по мере подготовки я изменил свое мнение и считаю, что у Михаила шансы есть, – приводит слова Гаджиева корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев. – И это хорошо. Это повышает интерес».
Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.
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