Камил Гаджиев: Изменил мнение и считаю, что у Кокляева есть шансы в поединке с Емельяненко Бой бойца и стронгмена по правилам бокса пройдет 29 ноября.

Промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке между бойцом Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.

«На начальном этапе я не верил в победу Кокляева, но по мере подготовки я изменил свое мнение и считаю, что у Михаила шансы есть, – приводит слова Гаджиева корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев. – И это хорошо. Это повышает интерес».

Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.