Емельяненко и Кокляев рассказали о том, что увидели в глазах друг друга Поединок между бойцом и стронгменом пройдет 29 ноября.

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Боец Александр Емельяенко и стронгмен Михаил Кокляев перед боем друг с другом посмотрели друг другу в глаза.

«Я увидел в глазах Кокляева страх», – передает слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев.

«А я увидел в глазах Емельяненко то, что в моих глазах он увидел страх. Но он ошибся. Я увидел ошибку», – ответил Кокляев.

Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.