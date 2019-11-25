Александр Емельяненко: Кто победит? Конечно я

Емельяненко заявил, что не сомневается в своей победе.
«Кто победит? Конечно я. Волков говорит, что у Михаила удар в тонну? Так я не буду пропускать. Кто победит, я или Волков? Конечно я. Он неудобный долговязый, но ничего особенного. Есть ли боец в России, который может меня победить? Нет», - передает слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев.
Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.
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