Александр Емельяненко: Кто победит? Конечно я Поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым состоится 29 ноября.

Емельяненко заявил, что не сомневается в своей победе.

«Кто победит? Конечно я. Волков говорит, что у Михаила удар в тонну? Так я не буду пропускать. Кто победит, я или Волков? Конечно я. Он неудобный долговязый, но ничего особенного. Есть ли боец в России, который может меня победить? Нет», - передает слова Емельяненко корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев.

Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.