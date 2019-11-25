Дмитрий Кудряшов: На реванш с Макабу с удовольствием приеду в Африку Российский боксер проиграл конголезцу в июне.

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Российский боксер, выступающий в первом тяжелом весе, Дмитрий Кудряшов высказался о возможном реванше с Илунгой Макабу из ДР Конго, которому он проиграл летом в Екатеринбурге.

«Сейчас, если я буду кричать на каждом углу, что хочу с ним реванш, ничего от этого не поменяется, – приводит News.ru слова 34-летнего Кудряшова. – Я адекватно оцениваю положение дел и не хочу бросать слова впустую. Знаю, что команда Макабу планировала бой в Африке. Я с удовольствием приехал бы туда на реванш».

Напомним, 16 июня Макабу победил Кудряшова техническим нокаутом в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver. Бой был остановлен в пятом раунде. Это поражение стало для Кудряшова третьим при 23 победах на профессиональном уровне.