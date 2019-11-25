Дмитрий Кудряшов: На реванш с Макабу с удовольствием приеду в Африку - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 16:12БоксЛипкин Антон

Дмитрий Кудряшов: На реванш с Макабу с удовольствием приеду в Африку

Российский боксер проиграл конголезцу в июне.

Российский боксер, выступающий в первом тяжелом весе, Дмитрий Кудряшов высказался о возможном реванше с Илунгой Макабу из ДР Конго, которому он проиграл летом в Екатеринбурге.

«Сейчас, если я буду кричать на каждом углу, что хочу с ним реванш, ничего от этого не поменяется, – приводит News.ru слова 34-летнего Кудряшова. – Я адекватно оцениваю положение дел и не хочу бросать слова впустую. Знаю, что команда Макабу планировала бой в Африке. Я с удовольствием приехал бы туда на реванш».

Напомним, 16 июня Макабу победил Кудряшова техническим нокаутом в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver. Бой был остановлен в пятом раунде. Это поражение стало для Кудряшова третьим при 23 победах на профессиональном уровне.

Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Александр Емельяненко: Кто победит? Конечно я Емельяненко и Кокляев рассказали о том, что увидели в глазах друг друга Камил Гаджиев: Изменил мнение и считаю, что у Кокляева есть шансы в поединке с Емельяненко
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Лучший период в карьере Петрова. Забил, отдал и принес «Краснодару» победу В тяжелейшем матче в Туле «Краснодар» прервал четырехматчевую серию в РПЛ без побед. «Канониры» не заслуживали поражения, но разбазарили массу моментов. 24.11.2019 18:30 Футбол Зибрак Артем
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
16:29 Фигурное катание Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
16:27 Футбол Президент «Оренбурга»: Клубы должны предъявлять финансовые санкции к судьям
16:18 Фигурное катание Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
16:12 Бокс Дмитрий Кудряшов: На реванш с Макабу с удовольствием приеду в Африку
16:03 Футбол Марчелло Липпи: Успешная эра «Ювентуса» продолжится
16:01 Формула-1 Даниил Квят: Последняя гонка сезона всегда волнительная
15:49 Гандбол Российские гандболистки выиграли турнир в Сеуле
15:44 Футбол Назначены судьи на матчи ЦСКА и «Краснодара» в лиге Европы
15:33 Футбол Эден Азар: Отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля»
15:25 Теннис Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч
15:24 Формула-1 Льюис Хэмилтон: В следующем сезоне нас ждет серьезная борьба между тремя-четырьмя гонщиками
15:15 Футбол Еськов назначен на матч «Лугано» – «Копенгаген»
15:06 Футбол Шунин, Сулейманов и Петров сдали допинг-тесты в октябре
14:58 Футбол Александр Егоров: Момент с Джикией и Кухарчиком – это продолжение игры
14:53 Футбол Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
14:49 Формула-1 Тото Вольфф: «Рено» – идеальный вариант для Окона
14:40 Футбол Никола Влашич: Я очень рад, что забил
14:30 Футбол Крал, Крыховяк и Дзюба вошли в сборную тура по версии InStat
14:24 Футбол Руководство «Наполи» оштрафовало футболистов
14:01 Футбол Александр Егоров: У Еськова ключевые ошибки, он не получит назначение в следующем туре
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array