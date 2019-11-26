Артур Бетербиев: Не хочу опять боксировать с Гвоздиком Чемпион мира по версиям WBC и IBF заявил о том, что не думает о повторном бое с украинцем.

19 октября Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика в объединительном бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Поединок состоялся в американской Филадельфии.

В 10-м раунде российский боксер трижды отправлял Гвоздиака в нокдаун, пока рефери не остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

В интервью «Российской газете» Бетербиев рассказал о своих дальнейших планах.

«Не горю желанием снова боксировать с украинцем, – отметил Артур. – Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш – это когда боксер одним случайным ударом проиграл, когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен.

У меня должна состояться обязательная защита титула IBF с китайцем Фаньлунем. Но если появится на горизонте другой чемпион в моем весе, если получится договориться о новом объединительном бое, то это, конечно, лучше, чем обычная защита».

Победа в Филадельфии над Гвоздиком стала для 34-летнего Бетербиева 15-й на профессиональном ринге. 32-летний украинец при этом потерпел первое поражение в своей карьере (в 18-м бою).