Бой между Фьюри и Уайлдером назначен на 22 февраля - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 18:10БоксКорегин Владислав

Бой между Фьюри и Уайлдером назначен на 22 февраля

Первая встреча боксеров на ринге завершилась вничью.

Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона мира по версии WBC был официально назначен на 22 февраля. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Промоутер Фьюри Боб Арум, создавший компанию Top Rank Promotion, которая занимается организацией проведения профессиональных боксерских поединков, заявил, что скорее всего бой состоится в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand Garden».

На следующей неделе Арум встретится с менеджерами Деонтея чтобы обсудить всю логистику, включая завершение сделки с различными компаниями и порталами.

Отметим, что предыдущий бой состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Согласно карточкам арбитров, Фьюри контролировал ход поединка, однако Уайлдер дважды отправил его в нокдаун.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Владимир Драчев: Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Не хочу опять боксировать с Гвоздиком Ковалев хочет реванш с Альваресом Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
За Моуринью играют даже болбои. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Многие клубы досрочно обеспечили себе путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, и среди них – «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. 27.11.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:40 ММА Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым официально не утвержден
18:28 Баскетбол Андрей Кириленко: Мы ничего не можем сделать, пока WADA и МОК не утвердят те или иные решения
18:19 Футбол Александр Кержаков: Мне нравится тренерская работа, такого волнения не испытывал даже когда играл
18:10 Бокс Бой между Фьюри и Уайлдером назначен на 22 февраля
17:49 Футбол Сергей Хусаинов: Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность
17:41 Футбол Федотов может сменить Шаронова в «Рубине»
17:29 Футбол Полузащитник «Байера» Хаверц не возражает против перехода в «Барселону»
17:16 Футбол Со следующего года бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится
17:14 Биатлон Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых
17:10 Футбол Михаил Боярский: «Зенит» должен сделать подарок Кержакову, но я бы приготовил и галстук
17:00 Хоккей Давид Пастрняк: 1:0 или 8:1 – завтра это не будет иметь значения
16:54 Баскетбол «Автодор» назначил главным тренером Крунича
16:51 Хоккей Рантанен может вернуться к матчу с «Чикаго»
16:46 Хоккей Дмитрий Яшкин: Пару матчей разыгрывались и стали единым целым
16:39 Футбол Ярослав Ракицкий: Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне целоваться
16:37 Футбол «МЮ» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере 17-летнего форварда «Питерборо»
16:30 Хоккей Зинэтула Билялетдинов: По ОИ-2014 в Сочи у меня есть серьезные претензии, не буду говорить к кому
16:24 Хоккей Зинэтула Билялетдинов: Не давал повода, чтобы обо мне писали гадости
16:22 Хоккей «Сочи» и «Витязь» обменялись игроками
16:20 Футбол «Ювентус» отказался от трансфера Ракитича в январе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array