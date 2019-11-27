Бой между Фьюри и Уайлдером назначен на 22 февраля

Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона мира по версии WBC был официально назначен на 22 февраля. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Промоутер Фьюри Боб Арум, создавший компанию Top Rank Promotion, которая занимается организацией проведения профессиональных боксерских поединков, заявил, что скорее всего бой состоится в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand Garden».
На следующей неделе Арум встретится с менеджерами Деонтея чтобы обсудить всю логистику, включая завершение сделки с различными компаниями и порталами.
Отметим, что предыдущий бой состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Согласно карточкам арбитров, Фьюри контролировал ход поединка, однако Уайлдер дважды отправил его в нокдаун.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий За Моуринью играют даже болбои. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Многие клубы досрочно обеспечили себе путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, и среди них – «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. 27.11.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав