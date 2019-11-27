Бой между Фьюри и Уайлдером назначен на 22 февраля Первая встреча боксеров на ринге завершилась вничью.

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Повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона мира по версии WBC был официально назначен на 22 февраля. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Промоутер Фьюри Боб Арум, создавший компанию Top Rank Promotion, которая занимается организацией проведения профессиональных боксерских поединков, заявил, что скорее всего бой состоится в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand Garden».

На следующей неделе Арум встретится с менеджерами Деонтея чтобы обсудить всю логистику, включая завершение сделки с различными компаниями и порталами.

Отметим, что предыдущий бой состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Согласно карточкам арбитров, Фьюри контролировал ход поединка, однако Уайлдер дважды отправил его в нокдаун.