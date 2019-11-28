Александр Емельяненко стал обладателем боксерской лицензии 29 ноября боец проведет поединок против Михаила Кокляева.

Александр Емельяненко получил боксерскую лицензию.

Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

29 ноября состоится поединок по правилам бокса между Емельяненко и представителем силовых видов спорта Кокляевым.

Бой будет состоять из четырех раундов по три минуты каждый.

В смешанных единоборствах Емельяненко провел 36 боев и одержал 28 побед.