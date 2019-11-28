Александр Емельяненко: Кокляева ждет нокаут

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боксерского поединка против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.
«Я не знаю, в каком раунде закончится этот бой, но мне бы хотелось, чтобы Михаил простоял как можно дольше. Но в конце боя его ждет нокаут. Это и будет его подарок.
Вариант с lucky punch? Постараюсь ответить лояльно. Если бы у бабки был ***, то он был бы дедкой. Думаю, всем понятно. Я наконец-то рад, что тренировочный процесс. Впереди сам поединок. Да, мне жалко Кокляева, но что сделаешь… Буду бить аккуратно, но сильно и жестко», – цитирует Емельяненко «РИА Новости».
38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав «Я ехал мимо, а он тыкал в меня клюшкой». Провокации ярославцев не сработали Московское «Динамо» победило «Локомотив». 26.11.2019 23:00 Хоккей Кузютина Елена Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 18-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 28.11.2019 14:00 Футбол На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну Проиграв дома «Байеру» U19, юношеская команда железнодорожников вслед за сверстниками из «Зенита» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках. 27.11.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем