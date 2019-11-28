Александр Емельяненко: Кокляева ждет нокаут Встреча пройдет 29 ноября.

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боксерского поединка против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.

«Я не знаю, в каком раунде закончится этот бой, но мне бы хотелось, чтобы Михаил простоял как можно дольше. Но в конце боя его ждет нокаут. Это и будет его подарок.

Вариант с lucky punch? Постараюсь ответить лояльно. Если бы у бабки был ***, то он был бы дедкой. Думаю, всем понятно. Я наконец-то рад, что тренировочный процесс. Впереди сам поединок. Да, мне жалко Кокляева, но что сделаешь… Буду бить аккуратно, но сильно и жестко», – цитирует Емельяненко «РИА Новости».

38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.