Емельяненко – Кокляеву: Ну ты и жирный - Советский спорт
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28 ноября 2019 17:42БоксГичунцев Артур

Емельяненко – Кокляеву: Ну ты и жирный

Ранее бойцы устроили стычку, которая закончилась для Кокляева рассечением.

Сегодня, 28 ноября Александр Емельяненко и Михаил Кокляев прошли процедуру взвешивания, о чем сообщает корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев. По его информации, вес Емельяненко составил 113,5 кг, а вес Кокляева – 134 кг.

По окончании мероприятия, боец ММА сказал своему сопернику: «Ну ты и жирный». Напомним, завтра, 29 ноября спортсмены проведут боксерский поединок на «ВТБ Арене».

38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.

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