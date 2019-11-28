Емельяненко – Кокляев. Победитель боя получит 1 млн рублей Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Загрузка...

В пятницу, 29 ноября российский боец ММА Александра Емельяненко проведет боксерский поединок против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.

Согласно источнику, победитель встречи получит 1 млн рублей. Проигравший – 500 тысяч рублей.

38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.