Емельяненко – Кокляев. Победитель боя получит 1 млн рублей

В пятницу, 29 ноября российский боец ММА Александра Емельяненко проведет боксерский поединок против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.
Согласно источнику, победитель встречи получит 1 млн рублей. Проигравший – 500 тысяч рублей.
38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.
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