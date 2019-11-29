Тренер Кокляева: Емельяненко не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки

Эдгар Гукасян, тренер российского тяжелоатлета Михаила Кокляева, дал комментарий перед боксерским поединком против бойца ММА Александра Емельяненко.
«Мне кажется, Александр не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки. Он спаринговался с разными соперниками, по шесть раундов. Причем на каждый раунд выходил свежий боец, и Кокляев выдерживал это.
Понятно, что соревновательный эффект может оказать свое влияние. Официальный бой и тренировки – совсем разные вещи. Но ментально Кокляев тоже силен и способен справиться с этим», – цитируют специалиста «Известия».
38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.
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