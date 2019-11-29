Тренер Кокляева: Емельяненко не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки Встреча состоится сегодня, 29 ноября.

Эдгар Гукасян, тренер российского тяжелоатлета Михаила Кокляева, дал комментарий перед боксерским поединком против бойца ММА Александра Емельяненко.

«Мне кажется, Александр не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки. Он спаринговался с разными соперниками, по шесть раундов. Причем на каждый раунд выходил свежий боец, и Кокляев выдерживал это.

Понятно, что соревновательный эффект может оказать свое влияние. Официальный бой и тренировки – совсем разные вещи. Но ментально Кокляев тоже силен и способен справиться с этим», – цитируют специалиста «Известия».

38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.