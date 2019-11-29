Кокляев – перед боем с Емельяненко: Небольшой мандраж у меня есть Встреча состоится 29 ноября.

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев дал комментарий перед боксерским поединок против отечественного бойца ММА Александра Емельяненко.

«Небольшой мандраж у меня есть, не буду скрывать этого. Но он не больше, чем перед любимым турниром по тяжелой атлетике или силовому экстриму. Небольшое волнение всегда присутствует. Это нормально и говорит о том, что организм правильно реагирует на стресс. Я не концентрируюсь на том, что это мой первый бой, дебют в боксе… Если буду думать еще и об этом, перегорю.

Сейчас в голове только ринг и мой противник. Самое главное –выйти на бой и сделать ту работу, которой меня учили тренеры», – цитирует Кокляева газета «Известия».

38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.