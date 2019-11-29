Емельяненко: Кокляев? Не смешите меня. Если он поднимется на ринг – это уже успех

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался перед боксерским поединком против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.
«Заканчивайте, не смешите меня. Кокляев может хорошо попасть? Несколько месяцев назад он не знал, что такое бокс, а всю жизнь наперегонки таскал железяки. Если он поднимется на ринг, это уже будет успехом для него. О большем даже говорить не стоит», – цитирует Емельяненко газета «Известия».
38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.
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