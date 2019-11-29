Александр Емельяненко о борьбе с алкоголизмом: Человека не исправишь Он считает, что многое зависит от родительского воспитания.

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о том, каким образом можно бороться с алкоголизмом в России.

– Да никак с этим не бороться. Здесь человека не исправишь. Это должно быть правильное воспитание, родители. Ребенок дорос до детсадовского возраста – родители спихивают его на детский садик. Если у ребенка проблемы – виноваты воспитатели. Дальше он подрос, и они его спихнули на школу, они им не занимаются. А потом они спрашивают: «Почему у нас такой осел вырос?» Да потому, что вы, родители, у всех спрашиваете, а никакого участия в жизни своего ребенка не принимаете, – приводит слова Емельяненко «РИА Новости».

Отметим, что боксерский бой Александра против Михаила Кокляева пройдет 29 ноября в Москве.