Боец ММА Емельяненко нокаутировал стронгмена Кокляева в первом раунде в боксерском поединке Боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым.

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Поединок прошел по правилам бокса и завершился нокаутом в первом раунде.

Эта победа стала для 38-летнего Емельяненко первой, которую он одержал по правилам бокса. Десять лет назад он дебютировал в боксе с ничьей в схватке против Хизира Плиева.

Также на счету бойца 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам.