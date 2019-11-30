Александр Емельяненко – о победе над Кокляевым: Извините, что вышло так быстро

- Спасибо всем, кто пришел и посмотрел этот бой. Как и говорил ранее, я готов с большим количеством таких желающих людей подраться. Я поговорю с организаторами, приводите по пять человек за вечер. Извините, что вышло так быстро. Так получилось, я оттягивал как мог, - приводит слова, - цитирует Емельяненко «РИА Новости».
Напомним, что поединок прошел по правилам бокса и завершился нокаутом в первом раунде.
Эта победа стала для 38-летнего Емельяненко первой, которую он одержал по правилам бокса. Десять лет назад он дебютировал в боксе с ничьей в схватке против Хизира Плиева.
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