Рамзан Кадыров: Емельяненко продемонстрировал, что является волевым спортсменом Емельяненко победил Кокляева в поединке по правилам бокса.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца Александра Емельяненко с победой над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса.

«После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжить поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут.

Александр еще раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой», – написал Кадыров в инстаграме.

Напомним, бой Емельяненко – Кокляев, проходивший в пятницу на «ВТБ Арене» в Москве, завершился в первом раунде нокаутом со стороны бойца.