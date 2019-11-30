Рамзан Кадыров: Емельяненко продемонстрировал, что является волевым спортсменом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 ноября 2019 12:38БоксЛипкин Антон

Рамзан Кадыров: Емельяненко продемонстрировал, что является волевым спортсменом

Емельяненко победил Кокляева в поединке по правилам бокса.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца Александра Емельяненко с победой над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса.

«После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжить поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут.

Александр еще раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой», – написал Кадыров в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наш друг, боец ММА Александр Емельяненко @alexemelyanenko показал в пятницу вечером зрелищный бой зрителям «ВТБ-арены» в Москве. В поединке с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым @koklyaev_mikhail он продемонстрировал явное преимущество, нанося чувствительные удары. Бой завершился в первом же раунде. После очередного попадания Кокляев оказался на полу ринга. Продолжить поединок уже не было смысла. Рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. Александр ещё раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом. Поздравляю с отличным выступлением и победой! #Кадыров #Россия #Чечня #Емельяненко

Публикация от @ za_kadyrova_95eng

Напомним, бой Емельяненко – Кокляев, проходивший в пятницу на «ВТБ Арене» в Москве, завершился в первом раунде нокаутом со стороны бойца.

У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Алексей Мишин: Нельзя не уличенных в применении допинга наказывать за компанию Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира? В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
13:38 Футбол Владислав Радимов - оскорблениях фанатов: Вполне возможно, что Артему это пойдет только на руку
13:35 Хоккей Рене Фазель: Почему бы не провести чемпионат мира в Екатеринбурге
13:31 Футбол Александр Кержаков: Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко
13:25 Хоккей Роман Ротенберг: Рассчитываем на высокую квалификацию и опыт Ларионова и Хабибулина
13:21 Хоккей Николай Хабибулин: Задача перед «молодежкой» предельно четкая – победа на любом турнире
13:17 Хоккей Игорь Ларионов: Буду отвечать за игру в атаке, контроль шайбы и большинство
13:12 Хоккей Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
13:04 Футбол Александр Кержаков: Основной задачей для сборной России на Евро-2020 должен стать выход из группы
12:52 Футбол Александр Головин: Дзюба в «Зените» не обороняется, как в сборной у Черчесова
12:44 Футбол Александр Головин: Бронза на Евро-2020 будет успехом, но хотелось бы забраться выше
12:43 Биатлон Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону
12:38 Бокс Рамзан Кадыров: Емельяненко продемонстрировал, что является волевым спортсменом
12:29 Хоккей «Амур» всухую разгромил «Спартак» в матче КХЛ
12:26 Хоккей «Куньлунь» в овертайме переиграл «Авангард»
12:21 Гандбол Владлена Бобровникова: Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы победить на чемпионате мира
12:14 Футбол Роман Березовский: Поступок «Оренбурга» – это и есть настоящий fair play
12:10 Футбол Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе
12:04 Хоккей Панарин установил рекорд «Рейнджерс»
11:57 Футбол В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
11:46 Хоккей Маккиннон признан первой звездой пятницы в НХЛ
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array