Олейник – о поединке Емельяненко и Кокляева: Это не спорт, а способ привлечь внимание - Советский спорт
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02 декабря 2019 11:15БоксНечаев Юрий

Олейник – о поединке Емельяненко и Кокляева: Это не спорт, а способ привлечь внимание

Соперники встретились в четырехраундовом бое по правилам бокса.

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник (57-13-1) высказал свое мнение о поединке Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

«Мы можем делать бои против хоккеистов, пловцов, тяжелоатлетов. Они, безусловно, могут быть в хорошей физической форме. Но здесь работают не количество и сила мышц, а другие специальные навыки. У представителей других видов спорта против бойцов шансов особых нет. Это не спорт, а способ привлечь внимание», - сказал Олейник «РИА Новости».

Напомним, поединок между бойцом смешанных единоборств Емельяненко и стронгменом Кокляевым состоялся 29 ноября в Москве.

Победу нокаутом в первом раунде одержал Емельяненко.

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