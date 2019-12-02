Емельяненко готов подраться с Чахкиевым по правилам ММА - Советский спорт
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02 декабря 2019 14:00БоксНечаев Юрий

Емельяненко готов подраться с Чахкиевым по правилам ММА

После победы над стронгменом Михаилом Кокляевым Александр Емельяненко заявил, что готов боксировать с любым желающим.

Вызов бойцу смешанных единоборств бросил бывший профессиональный боксер Рахим Чахкиев.

В своем инстаграм Емельяненко ответил Чахкиеву: «Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки ММА и выходи в клетку. Я побью тебя, будь мужчиной», – сказал Емельяненко.

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Ахмат Сила! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Чахкиев является олимпийским чемпионом по боксу 2008 года. Всего на его счету 26 побед и три поражения.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в поединках по правилам ММА.

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