Бой Емельяненко и Кокляева посмотрели больше зрителей, чем встречу Хабиба и Порье Битва, победителем которой стал Емельяненко, прошла в рамках большого боксёрского турнира, организованного РЕН ТВ.

В минувшую пятницу состоялся долгожданный бой между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко – его посмотрело 47,8% российских мужчин.

29 ноября в России отгремел масштабный турнир по единоборствам, обсуждения вокруг которого не утихают до сих пор. Впервые в истории спортивное событие такого уровня было организовано федеральным непрофильным телеканалом.

По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 01:00 по Москве – посмотрело 21,0% зрителей (Все 25-54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%. За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25-54 лет – канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.

Это лучшие показатели эфирного события за всю историю РЕН ТВ. Турнир телеканала стал самым популярным боксёрским событием в 2019 году: цифры более чем в два раза превышают результаты боя Ковалёв vs Ярд, расположившегося на второй строчке.

Более того, поединок Емельяненко vs Кокляев собрал у экранов больше телезрителей, чем бой ММА Хабиб vs Порье: доля телесмотрения последнего составила 39,2% среди мужчин 25-54.