Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории России Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории России.

– Кто лучший боксер в истории России, Костя Цзю, Сергей Ковалев или вы?

– (смеется) Ну, знаете, я был лучшим боксером в p4p в 90-е, поэтому поставлю себя на первое место, но если мы говорим о тех, кто родился в России – это Костя Цзю, – заявил Рой Джонс-младший на Гранд-финале турнира «Ударная десятка» Госкорпорации Ростех.

«С каждым годом «Ударная десятка» приобретает новую силу и размах. В 2017 году соревнования собрали 7 тысяч спортсменов, нынешнее первенство привлекло уже 17 тысяч участников. Всего за три года организовано 120 турниров, их участниками стали 36 тысяч человек. Такие мероприятия помогают популяризации спорта и здорового образа жизни, поднимают командный дух и сплачивают трудовые коллективы, способствуя новым профессиональным достижениям», – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.