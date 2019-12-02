Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории России

– Кто лучший боксер в истории России, Костя Цзю, Сергей Ковалев или вы? – (смеется) Ну, знаете, я был лучшим боксером в p4p в 90-е, поэтому поставлю себя на первое место, но если мы говорим о тех, кто родился в России – это Костя Цзю, – заявил Рой Джонс-младший на Гранд-финале турнира «Ударная десятка» Госкорпорации Ростех.
«С каждым годом «Ударная десятка» приобретает новую силу и размах. В 2017 году соревнования собрали 7 тысяч спортсменов, нынешнее первенство привлекло уже 17 тысяч участников. Всего за три года организовано 120 турниров, их участниками стали 36 тысяч человек. Такие мероприятия помогают популяризации спорта и здорового образа жизни, поднимают командный дух и сплачивают трудовые коллективы, способствуя новым профессиональным достижениям», – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.
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