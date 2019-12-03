Рахим Чахкиев: Хочется, чтобы Емельяненко нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев хочет, чтобы поединок с Александром Емельяненко состоялся по правилам бокса.

- Не понимаю, почему они (Кокляев и Емельяненко) решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен.

Емельяненко со своей стороны заявил о том, что вызывает любого на бой, что бить людей - это его работа. Поэтому хочется, чтобы Александр нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке, - приводит слова Чахкиева ТАСС.

Ранее Чахкиев бросил вызов Емельяненко. В ответ Александр заявил, что Емельяненко готов подраться с Чахкиевым, но по правилам ММА.

Напомним, поединок между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым, проходивший в пятницу на «ВТБ Арене» в Москве, завершился в первом раунде нокаутом со стороны бойца.

Добавим, что на профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения.