Бетербиев следующий бой проведет в Китае Соперником должен стать Мэн Фаньлун.

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О ближайших планах Артура Бетербиева сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Промоутер рассказал, что чемпион мира по версии IBF и WBC в полутяжелом весе следующий поединок, вероятнее всего, проведет в Китае. Дата пока не утверждена.

«У Артура есть обязательства перед IBF. Мы получили от организации разрешение на объединительный бой с Гвоздиком, но теперь он должен встретиться с Мэн Фаньлуном. Это крепкий парень из Китая. Надеемся организовать этот бой в Китае, у нас есть солидное предложение провести турнир на одном из островов, который называют «Китайские Гавайи». Эдди Хирн сказал, что победитель поединка Бетербиев – Фаньлун подерется с Дмитрием Биволом», – цитирует Арума Boxing News 24.

18 октября 34-летний российский боксер победил украинца Александра Гвозьдика в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Поединок состоялся в американской Филадельфии.