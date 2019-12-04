Рой Джонс: Если Поветкин даст Хантеру разыграться – это станет большой проблемой Бой пройдет 7 декабря и состоится в Саудовской Аравии.

Легендарный боксер Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера.

«У Поветкина отличные шансы с Хантером. Недавно он победил кузена Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри – это была отличная победа Поветкина. Хантер – хороший боксер, как и его отец. Как я уже сказал, он качественный боксер. И он часто работал спарринг-партнером у многих звездных боксеров, а когда ты работаешь у звезд, ты учишься у них сам.

Поветкину надо рано захватить контроль, и ему нужно заставить Хантера почувствовать себя спарринг-партнёром. Ему нужно заставить Хантера чувствовать себя скованным. Если Поветкин даст ему разыграться – это станет большой проблемой. Все в этом бою зависит от Поветкина. Если он выйдет и с самого начала покажет, что он – главный, если он проведет хороший бой – он победит», – цитирует американца официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.