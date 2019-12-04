Промоутеры Бетербиева планируют организовать поединок с Биволом - Советский спорт
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04 декабря 2019 10:34БоксНечаев Юрий

Промоутеры Бетербиева планируют организовать поединок с Биволом

Бой может состояться после поединка против китайца Мэн Фаньлуна.

Компания Top Rank готова организовать поединок между чемпионами мира в полутяжелом весе россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«В случае победы Бетербиева в следующем поединке планируется бой против Бивола», - сказал представитель компании агентству ТАСС.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC и IBF. В активе боксера 15 побед (все - нокаутом) в 15 поединках. В своем последнем поединке российский боксер 18 октября 2019 года одержал победу нокаутом над украинцем Александром Гвоздиком. Свой следующий бой Бетербиев проведет в начале 2020 года против китайца Мэн Фаньлуна.

Бивол является чемпионом мира по версии WBA с приставкой «супер». На его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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