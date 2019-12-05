Рой Джонс: Джошуа должен был провести бой, прежде чем бросать вызов Руису Бой-реванш за чемпионские титулы в четырех весовых категориях пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что британцу Энтони Джошуа необходимо было провести еще один бой перед реваншем с американцем Энди Руисом.

«Джошуа должен был провести один бой, чтобы понять, правильные ли изменения произвел, все ли его устраивает, – приводит RT слова Джонса. – И только потом бросать вызов Руису. Ведь тот боксирует куда лучше, чем многие считают. Его победу никак нельзя назвать чистым везением. Энди умеет драться».

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. 7 декабря боксеры проведут реванш в Саудовской Аравии на специально возведенном к бою стадионе в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.