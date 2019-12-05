Чахкиев еще раз попросил Емельяненко принять вызов

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев еще раз бросил вызов бойцу Александру Емельяненко. Предложение Рахиа – провести поединок по правилам бокса.
«Я верю, что этот вызов к чему-то приведет, – цитирует 36-летнего Чахкиева сайт федерации бокса России. – Правда, до конца не знаю к чему. Пока идут взаимные упреки. Я настроен на выступлении по правилам профессионального бокса. А количество раундов зависит от желания Александра Емельяненко. А затягивать меня в клетку не надо. Вы же помните, что Александр после победы над Кокляевым заявил о готовности биться с любым. Ну вот – я готов. Мне очень не понравилось, что он и Кокляев устроили из бокса …. Меня эта ситуация до сих пор не оставляет в покое. Пусть такие вещи бывают в уличных драках. Пожалуйста, не нужно из моего любимого вида спорта делать цирк и бардак. Бокс – интеллигентный вид спорта.
Я наблюдал за поведением и интервью Емельяненко и думаю, что он бы даже согласился провести поединок со мной по правилам бокса. Но возможно его отговаривает окружение: «Это не твоя территория, не заходи туда». Но с Кокляевым это была его территория. Вот и сейчас докажи, что ты не трус, а мужчина – прими вызов. С Кокляевым у тебя прокатило. Но это может прокатить и со мной. Я три года назад завершил карьеру, не нахожусь в активном тренировочном режиме. Чего тут бояться? Александр, у тебя есть все шансы. Плюс ты тяжелее меня»
38-летний Емельяненко после победы над тежелоатлетом Михаилом Кокляевым заявил о том, «готов подраться с большим количеством таких желающих». Когда же Чахкиев предложил провести боксерский поединок, Емельяненко заявил, что готов провести бой, но по правилам ММА.
В профессиональном боксе Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения, завершив карьеру в декабре 2016 года.