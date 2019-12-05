Чахкиев еще раз попросил Емельяненко принять вызов - Советский спорт
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05 декабря 2019 17:16БоксШарафудинов Виктор

Чахкиев еще раз попросил Емельяненко принять вызов

Боксер предлагает бойца MMА доказать, что тот не трус.

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев еще раз бросил вызов бойцу Александру Емельяненко. Предложение Рахиа – провести поединок по правилам бокса.

«Я верю, что этот вызов к чему-то приведет, – цитирует 36-летнего Чахкиева сайт федерации бокса России. – Правда, до конца не знаю к чему. Пока идут взаимные упреки. Я настроен на выступлении по правилам профессионального бокса. А количество раундов зависит от желания Александра Емельяненко. А затягивать меня в клетку не надо. Вы же помните, что Александр после победы над Кокляевым заявил о готовности биться с любым. Ну вот – я готов. Мне очень не понравилось, что он и Кокляев устроили из бокса …. Меня эта ситуация до сих пор не оставляет в покое. Пусть такие вещи бывают в уличных драках. Пожалуйста, не нужно из моего любимого вида спорта делать цирк и бардак. Бокс – интеллигентный вид спорта.

Я наблюдал за поведением и интервью Емельяненко и думаю, что он бы даже согласился провести поединок со мной по правилам бокса. Но возможно его отговаривает окружение: «Это не твоя территория, не заходи туда». Но с Кокляевым это была его территория. Вот и сейчас докажи, что ты не трус, а мужчина – прими вызов. С Кокляевым у тебя прокатило. Но это может прокатить и со мной. Я три года назад завершил карьеру, не нахожусь в активном тренировочном режиме. Чего тут бояться? Александр, у тебя есть все шансы. Плюс ты тяжелее меня»

38-летний Емельяненко после победы над тежелоатлетом Михаилом Кокляевым заявил о том, «готов подраться с большим количеством таких желающих». Когда же Чахкиев предложил провести боксерский поединок, Емельяненко заявил, что готов провести бой, но по правилам ММА.

В профессиональном боксе Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения, завершив карьеру в декабре 2016 года.

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