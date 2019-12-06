Владимир Епифанцев: Хочу, чтобы Кокляев нашел себе бабу, которая смогла бы его успокоить - Советский спорт
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06 декабря 2019 14:13БоксЛипкин Антон

Владимир Епифанцев: Хочу, чтобы Кокляев нашел себе бабу, которая смогла бы его успокоить

Кокляев потерпел поражение в боксерском поединке с Александром Емельяненко.

Российский актер Владимир Епифанцев высказался о поединке бойца Александра Емельяненко с стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Хочу, чтобы Кокляев и все мужики на планете нашли себе бабу, которая смогла бы их успокоить и сказать: не дергайся, не суетись, успокойся, – сказал Епифанцев на видео, которое появилось на YouTube-канале «Инстаграч Трансляции». – Кокляев с первой минуты уже доказал Емельяненко, что у него что-то пошло не так. Вот этого я не ожидал.

Саше респект за то, что он его не бил. Это очень благородно выглядит».

Напомним, бой Емельяненко – Кокляев, проходивший в прошлую пятницу на «ВТБ Арене» в Москве, завершился в первом раунде нокаутом со стороны бойца.

Эта победа стала для 38-летнего Емельяненко первой, которую он одержал по правилам бокса. Десять лет назад он дебютировал в боксе с ничьей в поединке с Хизиром Плиевым.

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