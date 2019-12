Джошуа за бой с Руисом заработает около 70 миллионов долларов

По информации Boxing Kingdom, Руис получит за этот бой около 12 миллионов долларов, а Джошуа заработает порядка 65-70 миллионов долларов.

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Таким образом, мексиканец отобрал у британца чемпионские титулы в четырех весовых категориях. Реванш пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии на специально возведенном к бою стадионе в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.

- Site Fee: $30M

- SKY PPV : $50M. Half profit for fighters.

- DAZN $25M

- Global TV $10M

- Sponsorships $10M



Ruiz $12M



AJ = $88M before expenses. Probably walks away with $65-70M



Estimates are usually very accurate...



Promoters usually less % for stars.