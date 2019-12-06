Джошуа за бой с Руисом заработает около 70 миллионов долларов Стали известны гонорары мексиканского боксера Энди Руиса и британца Энтони Джошуа.

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По информации Boxing Kingdom, Руис получит за этот бой около 12 миллионов долларов, а Джошуа заработает порядка 65-70 миллионов долларов.

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Таким образом, мексиканец отобрал у британца чемпионские титулы в четырех весовых категориях. Реванш пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии на специально возведенном к бою стадионе в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.