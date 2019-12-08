Джошуа победил Руиса единогласным решением судей В Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

Поединок прошел на открытой арене в пригороде Эр-Рияда - Эд-Диръии и продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (118:110, 118:110, 118:110) одержал британский боксер.

Таким образом, Джошуа стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

После этого боя в активе 30-летнего Джошуа 23 победы и одно поражение. У 30-летнего Руиса –33 победы и два поражения.

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, отобрав у британца чемпионские титулы в четырех весовых категориях.