Президент WBO: Джошуа ждет бой с Усиком в течение 180 дней - Советский спорт
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08 декабря 2019 14:57БоксШарафудинов Виктор

Президент WBO: Джошуа ждет бой с Усиком в течение 180 дней

Франциско Валькарсель рассказал с кем и когда должен провести следующий бой Энтони Джошуа.

Вскоре после победы Энтони Джошуа над мексиканцем Энди Руисом президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель на своей странице в твиттере напомнил о том, когда и с кем британец должен провести следующий поединок.

«Схватка в дюнах завершилась. Далее схватка с обязательным претендентом. Бой с Усиком состоится в течение 180 дней», – написал Валькарсель.

Украинец Александр Усик в данный момент является обязательным претендентом на титул WBO. В активе олимпийского чемпиона 2012 года 17 побед в 17 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сайт Boxing Scene сообщал, что бой Джошуа – Усик должен состояться до 4 июля 2020 года.

Вчерашний бой между Джошуа и Русом продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победу присудили британцу (118:110, 118:110, 118:110). Джошуа стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

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