Президент WBO: Джошуа ждет бой с Усиком в течение 180 дней

Вскоре после победы Энтони Джошуа над мексиканцем Энди Руисом президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель на своей странице в твиттере напомнил о том, когда и с кем британец должен провести следующий поединок.

«Схватка в дюнах завершилась. Далее схватка с обязательным претендентом. Бой с Усиком состоится в течение 180 дней», – написал Валькарсель.

Clash of the Dunes is over..now clash of mandatories will be next..WBO mandatory challenger @usykaa with in 180 days ..@EddieHearn ,@DAZN_USA ,@SkySportsBoxing @ESPNKnockOut ,@danrafaelespn ,@JakeNDaBox ,@LoMejorDelBoxeo