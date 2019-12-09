Следующий бой Джошуа может пройти на стадионе «Тоттенхэма» Лондонский футбольный клуб готов пойти на встречу боксеру.

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Британский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа свой следующий бой может провести в мае 2020 года на новом стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

«Стадион «Тоттенхэма» - хорошее место для боя в Великобритании. Мы рассматриваем этот вариант. «Тоттенхэм» хотел организовать бой Джошуа с Энди Руисом, но даты не совпадали», - цитирует Хирна The Mirror.

Напомним, Джошуа взял реванш у Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Следующим соперником Джошуа, вероятно, будет обязательный претендент IBF болгарин Кубрат Пулев.

В активе британского боксера 23 победы (21 нокаутом) при одном поражении.