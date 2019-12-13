Чудинов победил Н'Жикама и завоевал титул WBA Gold Российский боксер Федор Чудинов одержал победу над французом Хассаном Н'Дам Н'Жикамом и завоевал титул WBA Gold во втором среднем весе.

Загрузка... Бой, прошедший во Владикавказе, завершился победой Чудинова единогласным решением судей – 119:109, 120:108, 120:108. После этого боя в активе 32-летнего Чудинова 22 победы (15 нокаутом) и два поражения.