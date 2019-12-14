Рой Джонс: Если бы я тренировал Нурмагомедова, то у него точно был бы шанс победить Мэйвезера Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что у Хабиба Нурмагомедова есть шансы победить Флойда Мэйвезера в боксерском поединке.

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- Если он правильно подготовится, то да. Думаю, если бы я его тренировал, то сумел бы подвести его к этой схватке и у него точно был бы шанс, - цитирует Джонса RT.

Напомним, что 22 ноября бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер в своем Instagram объявил, что в 2020 году вернется на ринг.