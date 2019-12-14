Вдова боксера Дадашева выдвинула иск против Атлетической комиссии штата Мэриланд - Советский спорт
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14 декабря 2019 16:16БоксШарафудинов Виктор

Вдова боксера Дадашева выдвинула иск против Атлетической комиссии штата Мэриланд

Россиянин скончался 23 июля после боя с пуэрториканцем Матиасом.

Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина в США подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом со ссылкой на команду Дадашева сообщает ТАСС.

«Иск подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд», – сказано в сообщении источника.

19 июля нынешнего года под эгидой IBF в городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд состоялся бой Дадашева против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

По ходу 11-го раунда поединок был остановлен секундантом российского боксера. Дадашев пропускал много ударов и не контролировал ход боя. Матиас был объявлен победителем.

На пути в раздевалку Дадашев потерял сознание. Его госпитализировали с подозрением на отек мозга. В больнице спортсмену провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. 23 июля 28-летний боксер скончался.

Изначально Апушкина планировала подать иск не только к Атлетической комиссии штата Мэриленд, но и к рефери Кенни Шевалье, судившему поединок Дадашев – Матиас.

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