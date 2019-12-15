Владимир Кличко в соцсетях намекнул на возобновление карьеры Украинский боксер предложил своим подписчикам выбрать себе соперника.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко у себя в твиттере попросил выбрать себе возможного соперника.

«Позвольте мне развлечь этим. Вы можете поставить лайк или не делать этого», – написал Кличко. В качестве своих потенциальных соперников украинец предложил своим подписчикам Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Let me entertain you with this and you can ~* it ❤️ or not: Fury 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) December 14, 2019

В активе 43-летнего украинского боксера 69 поединков на профессиональном ринге. 64 из них Владимир добился победы, сделав 54 нокаута. Пять боев Кличко-младший проиграл, включая два последних. 28 ноября 2015 года Владимир проиграл по очкам Тайсону Фьюри, а 29 апреля 2017 года украинца победил техническим нокаутом другой британец Энтони Джошуа.

В августе 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.