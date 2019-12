Владимир Кличко в соцсетях намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко у себя в твиттере попросил выбрать себе возможного соперника.

«Позвольте мне развлечь этим. Вы можете поставить лайк или не делать этого», – написал Кличко. В качестве своих потенциальных соперников украинец предложил своим подписчикам Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Let me entertain you with this and you can ~* it ❤️ or not: Fury 🆚 Klitschko 2