Владимир Кличко в соцсетях намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко у себя в твиттере попросил выбрать себе возможного соперника.
«Позвольте мне развлечь этим. Вы можете поставить лайк или не делать этого», – написал Кличко. В качестве своих потенциальных соперников украинец предложил своим подписчикам Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
В активе 43-летнего украинского боксера 69 поединков на профессиональном ринге. 64 из них Владимир добился победы, сделав 54 нокаута. Пять боев Кличко-младший проиграл, включая два последних. 28 ноября 2015 года Владимир проиграл по очкам Тайсону Фьюри, а 29 апреля 2017 года украинца победил техническим нокаутом другой британец Энтони Джошуа.
В августе 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев «Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав